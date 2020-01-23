В Вологде пристав в суде ради премии составлял протоколы на невиновных

В Вологде следователи возбудили уголовное дело в отношении судебного пристава. Его подозревают в превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств.

По версии следствия, 19 июня 2019 года, мужчина, находясь на службе в здании суда, составил на вологжанку протокол за нецензурную брань в присутствии посторонних. При этом он заведомо знал, что его действия незаконны: женщина этого правонарушения не совершала. В дальнейшем потерпевшая была оштрафована судом на 500 рублей. 24 июня подозреваемый аналогичным образом оформил протокол на ещё одного вологжанина.

«По мнению следствия, судебный пристав действовал в собственных корыстных интересах, ради ежеквартальной премии. Уголовное дело возбуждено по результатам проверки материалов ОЭБ и ПК УМВД России по г.Вологде», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемому грозит крупный штраф и лишение права занимать определённые должности, либо арест, либо до четырех лет лишения свободы.