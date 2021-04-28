Портреты и цитаты писателей-классиков появились на подъездах жилого дома в Череповце

Портреты и цитаты писателей-классиков появились на подъездах дома №28 по улице Гоголя в Череповце.

Авторы работ — художники Александр Булыгин, Алексей Есин и Денис Иванушков. Как сообщает сherinfo.ru, с проектом им помог ТОС «Химик».

– На одном из домов на проспекте Победы были нарисованы известные поэты. Но часть портретов закрасили. Мы хотели восстановить их, об этом просили и череповчане в соцсетях, но не смогли договориться с управляющей компанией. Тогда нашли этот дом. Жители проголосовали за. Готовились долго, хотели все сделать к 1 апреля, но не успели. В итоге нарисовали все за один день, — рассказал Александр Булыгин.

Ранее NewsVo рассказывал, что в прошлом году на одном их жилых домов в Череповце появился 30-метровый портрет летчика Годовикова.

