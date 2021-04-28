«Северсталь» купит 20% крупного трубного предприятия

Компания «Северсталь», лидер металлургической промышленности России, получила разрешение ФАС на покупку 20% доли ООО «Производственное объединение «Нижне-Волжский Трубный завод» (НВТЗ).

— Завод является крупным трубным предприятием, располагается в г. Волжский на юге России и занимает 60% рынка строительной трубы Южного Федерального округа. Сделка завершится в течение ближайшего месяца. Сумма сделки не раскрывается, — сообщает finam.ru.

С апреля 2020 года «Нижне-Волжский Трубный завод» объединил мощности трех производителей труб малого и среднего диаметров в Южном федеральном округе России: «ТЗ «Профиль-Акрас», «ПК ДИА» и «ВТПЗ». Сейчас производственная площадка партнера включает 17 трубоэлектросварочных станов суммарной мощностью более 600 тысяч тонн продукции в год.

Ранее NewsVo сообщал, что 27 апреля стало известно, что Федеральная антимонопольная служба возбудила дела в отношении «Северстали», Новолипецкого металлургического комбината и Магнитогорского металлургического комбината. Гигантов индустрии подозревают в том, что они установили и поддерживали монопольно высокие цены на металл.