Мурманскому производителю масла запретили упоминать Вологодскую область на упаковках

Антимонопольная служба запретила мурманскому предпринимателю маркировать производимый им товар под названием «Вологодская область Крестьянское МАСЛО сливочное». Как ранее сообщал NewsVo, с жалобой в УФАС обратилась «Гильдия Вологодских маслоделов».

— Предприниматель производит сливочное масло с обозначением «Вологодская область Крестьянское МАСЛО сливочное», схожим до степени смешения с зарегистрированным в РФ наименованием места происхождения товара «Вологодское масло», а также маркировкой товара словами «Вологодская область», что вводит в заблуждение покупателей в отношении места производства товара, — сообщает пресс-служба управления Федеральной антимонопольной службы по Вологодской области.

При этом, как выяснилось, у бизнесмена нет свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения товара «Вологодское масло». Такие свидетельства и в самой Вологодской области есть только у трех заводов — АО «Учебно-опытный молочный завод» ВГМХА им. Н. В. Верещагина», ПК «Вологодский молочный комбинат», ООО «Маслозавод Тотемский».