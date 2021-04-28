Мурманскому производителю масла запретили упоминать Вологодскую область на упаковках

28.04.2021 [Общество]

Антимонопольная служба запретила мурманскому предпринимателю маркировать производимый им товар под названием «Вологодская область Крестьянское МАСЛО сливочное». Как ранее сообщал NewsVo, с жалобой в УФАС обратилась  «Гильдия Вологодских маслоделов».

— Предприниматель производит сливочное масло  с обозначением «Вологодская область Крестьянское МАСЛО сливочное», схожим до степени смешения с зарегистрированным в РФ  наименованием места происхождения товара «Вологодское масло», а также маркировкой товара словами «Вологодская область», что вводит в заблуждение покупателей в отношении места производства товара, — сообщает пресс-служба управления Федеральной антимонопольной службы по Вологодской области. 

При этом, как выяснилось, у бизнесмена нет свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения товара «Вологодское масло». Такие свидетельства и в самой Вологодской области есть только у трех заводов — АО «Учебно-опытный молочный  завод» ВГМХА им. Н. В. Верещагина», ПК «Вологодский молочный комбинат», ООО «Маслозавод Тотемский».

— Такие действия предпринимателя  способны причинить убытки правообладателям (владельцам свидетельств об исключительном праве на наименование места происхождения товара «Вологодское масло»)  в форме неполученных доходов (упущенной выгоды в результате возможного уменьшения количества покупателей), которые могли быть ими получены в условиях добросовестной конкуренции. Кроме того, в случае приобретения некачественной продукции у потребителя может сложиться мнение о некачественности всей продукции, имеющей наименование места происхождения товара «Вологодское масло», что, в свою очередь, может нанести вред деловой репутации всем законным правообладателям, - отмечают в УФАС.

 

Тэги: вологодское масло

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