Производителя «вологодского масла» из Мурманска подозревают в нарушении законодательства

01.02.2021 [Общество]

Вологодское управление антимонопольной службы возбудило дело в отношении предпринимателя из Мурманска, выпускавшего масло, на упаковке которого было написано «Вологодская область». 

С жалобой в УФАС обратилась  «Гильдия Вологодских маслоделов».

— По сведению заявителя, индивидуальный предприниматель производит и вводит в оборот товар, обозначая его как «Вологодская область Крестьянское МАСЛО сливочное». Введенный в оборот товар имеет признаки схожести до степени смешения с зарегистрированным в Российской Федерации наименованием места происхождения товара «Вологодское масло», а также маркировкой товара словами «Вологодская область», что может вводить в заблуждение приобретателей в отношении места производства товара, — сообщает пресс-служба ведомства.

Рассмотрение дела назначили на 2 марта.

Тэги: вологодское масло

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