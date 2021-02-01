Производителя «вологодского масла» из Мурманска подозревают в нарушении законодательства

Вологодское управление антимонопольной службы возбудило дело в отношении предпринимателя из Мурманска, выпускавшего масло, на упаковке которого было написано «Вологодская область».

С жалобой в УФАС обратилась «Гильдия Вологодских маслоделов».

— По сведению заявителя, индивидуальный предприниматель производит и вводит в оборот товар, обозначая его как «Вологодская область Крестьянское МАСЛО сливочное». Введенный в оборот товар имеет признаки схожести до степени смешения с зарегистрированным в Российской Федерации наименованием места происхождения товара «Вологодское масло», а также маркировкой товара словами «Вологодская область», что может вводить в заблуждение приобретателей в отношении места производства товара, — сообщает пресс-служба ведомства.