Вологодский губернатор рассказал, кто не будет отдыхать в майские «нерабочие» дни

26.04.2021 [Общество]

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников рассказал, что госучреждения будут функционировать в нерабочие майские дни с 4 по 7 мая. 

— Поручаю правительству области и органам исполнительной государственной власти определить минимальную численность гражданских служащих и сотрудников подведомственных учреждений, обеспечивающих работу в нерабочие дни. Рекомендую органам местного самоуправления, предприятиям и организациям, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальным предпринимателям, с учетом необходимости обеспечения бесперебойного осуществления соответствующих видов деятельности, рассмотреть возможность организовать работу в аналогичном порядке: только тех работников, которые непосредственно принимают участие в жизнеобеспечении ваших организаций. Организациям с непрерывным циклом функционирования, организациям, оказывающим услуги населению, таким как банковский сектор, почтовые отделения, сфера ЖКХ и строительства, логистические и транспортные компании, многофункциональные центры, центры занятости и прочим подобным организациям рекомендую продолжить свою работу с привлечением того количества сотрудников, которое необходимо для выполнения неотложных задач. Все предприятия жизнеобеспечения должны работать. Пенсии, заработные платы, кредиты, любые справочные и телефоны горячих линий — все эти службы должны работать и оказывать поддержку гражданам, которые будут в этом нуждаться в выходные и праздничные дни,- отметил Кувшинников. 

Согласно разъяснениям Минтруда, за каждый из нерабочих дней (4-7 мая) сотрудник должен получить столько, сколько бы он получил, отработав день полностью. Работникам организации, которые в силу специфики будут работать в эти дни, оплата будет производиться в обычном, а не в повышенном размере.

Как ранее сообщал NewsVo, школы, детсады, техникумы и колледжи в Вологодской области с 4 по 7 мая работать не будут, однако в дошкольных учреждениях будут функционировать дежурные группы. 

Тэги: нерабочие дни

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