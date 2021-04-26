Система здравоохранения Вологодской области в нерабочие майские дни будет функционировать «в штатном режиме»

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников заявил, что система здравоохранения региона продолжит функционировать в объявленные нерабочими дни мая.

— Система здравоохранения будет работать и в выходные, и в праздничные дни в штатном режиме. А пункты вакцинации продолжат работу и в праздничные, и в нерабочие дни, — заявил Олег Кувшинников.

При этом, как пояснил губернатор, в Вологодской области продолжают действовать все установленные ранее ограничения по коронавирусу, в том числе и запрет массовых мероприятий.

Ранее NewsVo сообщал, что школы, детсады, колледжи и техникумы Вологодской области не будут работать в период с 4 по 7 мая. В то же время на период "нерабочих" дней в дошкольных учреждениях будет организована работа дежурных групп.