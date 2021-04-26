С прописанной в Череповецком районе женщины взыскали незаконно полученную выплату на детей

26.04.2021 [Происшествия]

В Череповецком районе суд рассмотрел иск отделения пенсионного фонда РФ к жительнице санкт Петербурга о взыскании с неё незаконно полученной «президентской выплаты» выплаты на детей, установленной в период пандемии коронавируса. Ответчик прописан в Череповецком районе.

По материалам дела, женщина обратилась за деньгами и получила 10 тысяч рублей, хотя за две недели до этого то же самое сделал её супруг, который живёт вместе с ней и детьми.

«Ответчик в судебное заседание не явилась. От получения судебной корреспонденции, направленной по всем известным ее адресам, уклонилась. Дозвониться ни до нее, ни до отца детей, привлеченного к участию в деле в качестве заинтересованного лица, не представилось возможным», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Суд удовлетворил исковые требования и взыскал с ответчика 10 тысяч рублей. Заочное решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Ранее newsVO сообщал, что суд взыскал 40 тысяч рублей с череповчанина, который незаконно получил и присвоил аналогичные выплаты на детей, с которыми не живёт.

Тэги: единовременная выплата, дети, коронавирус, суд

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