Череповчанин вместо бывшей жены получил 40 тысяч рублей выплат на детей, с которыми не проживает

В Череповце суд рассмотрел иск жительницы Нижнего Новгорода к бывшему супругу – жителю Череповца, получившему единовременную выплату на двух их общих детей, и присвоившему деньги.

По материалам дела, женщина через «Госуслуги», обратилась за получением выплаты, установленной указом президента РФ в целях социальной поддержки семей с детьми в период пандемии. В пенсионном фонде ей сообщили, что деньги уже дважды получил отец девочек, подавший заявление ранее. В суд мужчина не явился.

«Мировой судья учел, что выплата носит целевой характер и предназначается семьям с детьми, а ответчик с дочерями не проживает, ничего им не купил, деньги их матери не передал», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

При таких обстоятельствах суд взыскал с ответчика 40 тысяч рублей в пользу матери детей. Заочное решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.