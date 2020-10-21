Череповчанин вместо бывшей жены получил 40 тысяч рублей выплат на детей, с которыми не проживает

21.10.2020 [Общество]

В Череповце суд рассмотрел иск жительницы Нижнего Новгорода к бывшему супругу – жителю Череповца, получившему единовременную выплату на двух их общих детей, и присвоившему деньги.

По материалам дела, женщина через «Госуслуги», обратилась за получением выплаты, установленной указом президента РФ в целях социальной поддержки семей с детьми в период пандемии. В пенсионном фонде ей сообщили, что деньги уже дважды получил отец девочек, подавший заявление ранее. В суд мужчина не явился.

«Мировой судья учел, что выплата носит целевой характер и предназначается семьям с детьми, а ответчик с дочерями не проживает, ничего им не купил, деньги их матери не передал», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области. 

При таких обстоятельствах суд взыскал с ответчика 40 тысяч рублей в пользу матери детей. Заочное решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Тэги: единовременная выплата, дети, коронавирус

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