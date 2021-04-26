Подозреваемому в убийстве подростка в селе Кубенском предъявили обвинение

В Вологодском районе предъявлено обвинение 36-летнему мужчине, который, по версии следствия, в ночь на 15 апреля в селе Кубенском убил подростка. Мужчина не отрицает свою причастность к совершению преступления, свои показания он подтвердил в ходе проведения следственного эксперимента.

Следователи полагают, что в период с 2.30 до 3.00 ночи обвиняемый в компании знакомых распивал алкоголь в помещении бани приятеля.

— Поссорившись с находившимся там 17-летним молодым человеком, обвиняемый сходил домой за ножом и, вернувшись, нанес подростку множество ударов клинком в область головы, шеи, груди, спины и рук, причинив повреждения, от которых потерпевший скончался на месте происшествия, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

У погибшего обнаружены многочисленные ранения и поверхностные порезы. Подозреваемый в убийстве был задержан в тот же день, позднее заключен под стражу. Арестованный причастность к преступлению отрицать не стал, подтвердив свои показания на месте происшествия.

Обстоятельства убийства устанавливаются.

Ранее NewsVo сообщал, что убийца не помнит причин конфликта, потому что был сильно пьян.