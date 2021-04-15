В селе Кубенском Вологодского района убили 17-летнего подростка

В Вологодском районе следователи возбудили уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве 17-летнего подростка. По версии следствия, в ночь на 15 апреля подозреваемый и потерпевший в компании знакомых выпивали в бане общего приятеля в селе Кубенское.

«Поссорившись с выпивавшим с ним 17-летним молодым человеком, подозреваемый нанес подростку множество ударов ножом в область головы, шеи, груди, спины и рук, причинив повреждения, от которых последний скончался на месте происшествия», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Подозреваемый не стал отрицать свою причастность к преступлению, однако не помнит причин конфликта из-за того, что был пьян.

Расследование продолжается. Решается вопрос об аресте подозреваемого.