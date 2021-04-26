62 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За минувшие сутки в Вологодской области выявили 62 новых случая коронавирусной инфекции, 59 человек выздоровел, четверо умерли. Такие данные 26 апреля опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 44 654 пациентам. Большая часть из них — 41 646 человек — выздоровели. Общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 986 человека.

Ранее NewsVo сообщал, что в Устюжне суд привлёк 59-летнего местного жителя к административной ответственности за не сданный вовремя тест на COVID-19.