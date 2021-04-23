Устюжанина оштрафовали на 7,5 тысяч рублей за не сданный вовремя тест на COVID-19

В Устюжне суд привлёк 59-летнего местного жителя к административной ответственности за не сданный вовремя тест на COVID-19/

30 января 2021 года он прибыл из Турции в Москву и, нарушив федеральный закон, не разместил результаты анализа на коронавирус на портале Госуслуг.

«Устюжанин не оспаривал факт совершения правонарушения, но просил учесть его материальное и семейное положение, отсутствие у него достоверной информации о необходимости прохождения указанного теста», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Ему назначено наказание в виде штрафа менее минимального размера, предусмотренного санкцией соответствующей статьи КоАП — 7500 рублей. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Ранее newsVO сообщал, что вернувшуюся из Турции жительницу Харовска освободили от ответственности за не сданный вовремя тест на коронавирус.