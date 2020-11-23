Вернувшуюся из Турции жительницу Харовска освободили от ответственности за не сданный вовремя тест на COVID-19

В Харовском районе суд освободил от ответственности женщину, которая, вернувшись из Турции, не смогла в установленные законом три дня сдать тест на коронавирус. Из-за того, что харовчанка вовремя не разместила результаты исследования на сайте госуслуг, на нее составили протокол об административном правонарушении.

— Женщина вину в совершении правонарушения не признала. Пояснила, что 10.09.2020 г. пересекла границу РФ, вернувшись из Турции. На следующий день, в пятницу, в 12.32 на ЕПГУ было зарегистрировано ее заявление о прибытии в РФ, после чего она позвонила в регистратуру БУЗ ВО «Харовская ЦРБ» для получения информации о возможности прохождения исследования на COVID-2019. Анализ можно было сдать только с понедельника по пятницу в строго определенное время (с 08.00 до 10.00). Она сдала анализ в понедельник, 14.09.2020 г. Копию протокола лабораторных исследований получила на руки 16.09.2020 г. и в этот же день разместила на ЕПГУ, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

На суде харовчанка заявила, что ее вины в несоблюдении сроков сдачи анализа на COVID-2019 нет: в выходные дни больница забор материала на исследование не производит.

Изучив материалы дела, судья пришел к выводу, что с 12 по 13 сентября у женщины действительно отсутствовала возможность сделать анализ по месту жительства, поэтому от административной ответственности женщину освободили.

Ранее NewsVO сообщал, что в Нюксенском районе суд на 15 тысяч рублей оштрафовал местную жительницу, которая вернулась из Турции и не сдала тест на коронавирус.