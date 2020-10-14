В Нюксенском районе оштрафовали девушку, которая вернулась из Турции и не сдала тест на COVID-19

14.10.2020 [Общество]

В Нюксенском районе оштрафовали 26-летнюю девушку, которая после возвращения из Турции не сдала тест на COVID-19, сообщает пресс-служба судов Вологодской области. 

В материалах дела говорится, что Ксения Х. 24 августа прибыла в Россию из Турции. В нарушение постановления главного санитарного врача, она в течение трех дней не прошла лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и не разместила информацию о его результатах на сайте госуслуг.

—  Х. в судебном заседании вину признала. Пояснила, что с 17 по 24 августа 2020 года отдыхала в Турции. Тест на коронавирус не сдавала, поскольку никакой информации на сайте Роспотребнадзора не нашла, представители туроператора ей пояснили, что сдача исследования производится в добровольном, а не в обязательном порядке. Анализы сдала 3 октября 2020 года, результат отрицательный, — говорится в сообщении пресс-службы. 

Нарушительницу выявили сотрудники Роспотребнадзора, которым поступила информация из полиции о прибывших из-за границы гражданах. На девушку составили протокол по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

Рассмотрев материалы дела, суд назначил Ксении Х. наказание в виде административного штрафа в размере 15 000 рублей.

Ранее NewsVo сообщал, что суд на 20 тысяч рублей оштрафовал жителя Нюксенского района, который, зная, что у него коронавирус, уехал в командировку. 

Тэги: коронавирус

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