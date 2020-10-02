Жителя Нюксенского района, который с подтвержденным COVID-19 уехал в командировку, оштрафовали

Суд на 20 тысяч рублей оштрафовал жителя Нюксенского района, который, зная, что у него коронавирус, уехал в командировку. 31-летнего мужчину признали виновным по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

Диагноз COVID-2019 сначала поставили отцу мужчины. В связи с этим он должен был находиться дома на самоизоляции с 11 июня, до получения отрицательного результата теста на коронавирус. Однако 17 июня выяснилось, что мужчина инфицирован. Тогда постановлением санитарного врача его обязали находиться дома до момент выписки. Пресс-служба судов Вологодской области отмечает, что постановление пациенту направили через «WhatsApp».

23 июня медики прибыли по месту жительства мужчины, но его там не оказалось: он уехал в командировку и тем самым нарушил требования Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и санитарные нормы.

— В своих объяснениях указал (орфография и пунктуация автора сохранены): «Примерно 8 июня ко мне по адресу регистрации приехали люди в костюмах и в масках. Автомобиль был УАЗ-буханка. Замеряли t. Моя t =37,8°. Пехнули в рот какие-то палочки из пластика. Дальше пехнули палочку в нос. Считаю такой забор материала грубейшим нарушением.<…> А 23.06.20 уехал. Во время командировки я никого не заразил. Мои коллеги от мала до велика чувствовали себя прекрасно. <…> P. S. считаю, что даже первый анализ был не мой. Во время таких заборов анализы могли перемешаться и подмениться», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Исследовав материалы дела, суд назначил жителю района штраф в 20 000 рублей, это решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Ранее NewsVo сообщал, что суд прекратил административные дела, возбужденные в отношении двух жителей Великого Устюга, которые покинули «скорую» по пути в коронавирусный госпиталь и отказывались в нее возвращаться. Инцидент произошел 12 мая на трассе Великий Устюг — Череповец.