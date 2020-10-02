Жителя Нюксенского района, который с подтвержденным COVID-19 уехал в командировку, оштрафовали

02.10.2020 [Общество]

Суд на 20 тысяч рублей оштрафовал жителя Нюксенского района, который, зная, что у него коронавирус, уехал в командировку. 31-летнего мужчину признали виновным по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

Диагноз COVID-2019 сначала поставили отцу мужчины. В связи с этим он должен был находиться дома на самоизоляции с 11 июня, до получения отрицательного результата теста на коронавирус. Однако 17 июня выяснилось, что мужчина инфицирован. Тогда постановлением санитарного врача его обязали находиться дома до момент выписки. Пресс-служба судов Вологодской области отмечает, что постановление пациенту направили через «WhatsApp». 

23 июня медики прибыли по месту жительства мужчины, но его там не оказалось: он уехал в командировку и тем самым нарушил требования Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и санитарные нормы.

— В своих объяснениях указал (орфография и пунктуация автора сохранены): «Примерно 8 июня ко мне по адресу регистрации приехали люди в костюмах и в масках. Автомобиль был УАЗ-буханка. Замеряли t. Моя t =37,8°. Пехнули в рот какие-то палочки из пластика. Дальше пехнули палочку в нос. Считаю такой забор материала грубейшим нарушением.<…> А 23.06.20 уехал. Во время командировки я никого не заразил. Мои коллеги от мала до велика чувствовали себя прекрасно. <…> P. S. считаю, что даже первый анализ был не мой. Во время таких заборов анализы могли перемешаться и подмениться», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Исследовав материалы дела, суд назначил жителю района штраф в 20 000 рублей, это решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано. 

Ранее NewsVo сообщал, что суд прекратил административные дела, возбужденные в отношении двух жителей Великого Устюга, которые покинули «скорую» по пути в коронавирусный госпиталь и отказывались в нее возвращаться. Инцидент произошел 12 мая на трассе Великий Устюг — Череповец.

Тэги: коронавирус, штраф, самоизоляция

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Водитель «Ниссана» погиб в результате ДТП в Череповецком районе
49 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
48 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
48 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
У главы Череповца Маргариты Гусевой обнаружили коронавирус
47 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
39 пациентов с коронавирусом в Вологодской области находятся в тяжелом состоянии
Вологодским работодателям рекомендовали по возможности переводить сотрудников на удаленку
Коронавирусный госпиталь Череповца заполнен более чем наполовину
Двое пьяных череповчан избили знакомого и повезли в больницу на его же автомобиле
02.10.2020 [Общество]

Экс-руководителя управления образования в Соколе осудили за мошенничество при получении пенсии

568
0
01.10.2020 [Общество]

Суд закрыл дело вологодского админа паблика «Омбудсмен полиции» Игоря Худякова

1061
0
01.10.2020 [Общество]

Playrix вышла на второе место в мире по объему прибыли от разработки игр

1174
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

С 2021 года в Вологодскую молочнохозяйственную академию можно будет поступить после девятого класса
Директор ресурсоснабжающей организации в Вологде подозревается в сокрытии 15 млн. рублей от налоговой
Жителя Ярославля приговорили к исправительным работам за попытку кражи колёс с автомобиля в Череповце
В Бабаевском районе открыли памятник погибшим при бомбардировках у станции Тешемля
Безработный череповчанин до смерти избил 78-летнего отца
Руководителя администрации Усть-Кубинского района уличили в приемке не выполненных работ
Суд на 10 тысяч рублей оштрафовал вологжанку, которая предъявила на работе поддельный больничный
 
25.09.2020 [Общество]

Забытые названия улиц Вологды: Кирилловская и Александровская улицы, Парадная площадь

2872
0
02.10.2020 [БлогоVO]

Реставрация — процесс не быстрый

255
0
01.10.2020 [Обзор Прессы]

Как пандемия «подкосила» экономику и социальную сферу Вологодской области

1179
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика