64 новых случая коронавируса выявлены в Вологодской области за сутки

За минувшие сутки в Вологодской области выявили 64 новых случая коронавирусной инфекции, 51 человек выздоровел, трое умерли. Такие данные 25 апреля опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 44 592 пациентам. Большая часть из них — 41 587 человек — выздоровели. Общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 982 человека.

Ранее NewsVo сообщал, что в Устюжне суд привлёк 59-летнего местного жителя к административной ответственности за не сданный вовремя тест на COVID-19.