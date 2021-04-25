64 новых случая коронавируса выявлены в Вологодской области за сутки

25.04.2021 [Общество]

За минувшие сутки в Вологодской области выявили 64 новых случая коронавирусной инфекции, 51 человек выздоровел, трое умерли. Такие данные 25 апреля опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 44 592 пациентам. Большая часть из них  — 41 587 человек — выздоровели. Общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 982 человека.

Ранее NewsVo сообщал, что в Устюжне суд привлёк 59-летнего местного жителя к административной ответственности за не сданный вовремя тест на COVID-19.

Тэги: коронавирус

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