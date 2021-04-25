Эксперт рассказал, как будут оплачиваться объявленные нерабочими дни с 4 по 7 мая

Судебный эксперт Юрий Капштык рассказал «Российской газете», как будут оплачиваться россиянам дни с 4 по 7 мая, которые объявили нерабочими. По его словам, работники должны получить оплату согласно установленному им окладу.

«При полностью сдельной зарплате работник не имеет оснований для выплат при нерабочих днях, — объясняет эксперт. — При использовании схемы оплаты „оклад+сдельно“ работник получит расчет только по окладу, так как никакой продукции в эти дни он не выпускает».

При этом работники многих организаций, деятельность которых отнесена к непрерывным, в эти нерабочие (но и не праздничные) дни будут трудиться. Это предприятия таких отраслей как нефтепереработка, металлургия, атомная промышленность, целлюлозно-бумажная, строительство, если приостановка их деятельности создают угрозу безопасности, здоровью и жизни людей. Кроме того, продолжат обслуживать население организации, занимающиеся отоплением, электроснабжением, канализацией, водопроводом. Также не остановится работа, связанная с эксплуатацией опасных производственных объектов, сотовых компаний и интернет-провайдеров, торговли (особенно товарами первой необходимости, продуктов и напитков), отелей. Продолжатся и весенние полевые работы в сельском хозяйстве.

Как ранее сообщал NewsVo, дни с 1 по 10 мая будут в России нерабочими. Президент Владимир Путин согласился с соответствующим предложением Роспотребнадзора.