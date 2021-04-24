Суд оставил под арестом убийц беременной лосихи в Череповецком районе

В Твери 23 апреля суд продлил срок нахождения под стражей трем мужчинам, обвиняемым в убийстве лосихи в Череповецком районе Вологодской области, сообщает «Московский Комсомолец Тверь».

Как ранее сообщал NewsVo,в феврале в Череповецком районе группа браконьеров на снегоходах загнала самку лося и задушила ее. По данным СМИ, в убийстве животного участвовали двое мужчин и женщина из Тверской области, а также мужчина из Ярославля. В облохотдепартаменте Вологодской области подтвердили, что инцидент произошел на территории охотничьего хозяйства «Уломское».

Видео расправы над животным выложил в Instagram зоозащитник Алексей Седой. Ролик можно посмотреть по ссылке, но предупреждаем, этот контент может оказаться для вас неприемлемым.