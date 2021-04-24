65 новых случаев коронавируса выявлено в Вологодской области за сутки

За минувшие сутки в Вологодской области выявили 65 новых случаев коронавирусной инфекции, 65 человек выздоровели, четверо умерли. Такие данные 24 апреля опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 44 528 пациентам. Большая часть из них — 41 536 человек — выздоровели. Общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 979 человек.

Ранее NewsVo сообщал, что в Устюжне суд привлёк 59-летнего местного жителя к административной ответственности за не сданный вовремя тест на COVID-19.