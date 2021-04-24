Связанная с Алексеем Мордашовым структура запросила 10 млн рублей из бюджета для съёмок фильма о прокуратуре

Культурно-просветительская ассоциация «Орден», соучредителем которой выступает миллиардер Алексей Мордашов, планирует снять фильм о российской прокуратуре. Для этого организации нужно 9,9 млн рублей, получить которые она планирует из Фонда президентских грантов, соответствующая заявка опубликована на сайте фонда. На нее обратили внимание «Открытые медиа».

— Ассоциация планирует снять три документальных фильма о работе прокуратуры и показать их на одном из федеральных каналов. В первых двух фильмах расскажут об истории ведомства начиная с 1772 года, третью картину посвятят поэту и государственному деятелю Гавриилу Державину, — отмечает издание.

В заявке также говорится, что проект направлен на повышение правовой культуры общества, "уважения к праву, преодоление правового нигилизма, укрепление доверия к органам государственной власти, прокуратуре, судам и другим правоохранительным органам".

Ассоциация "Орден" создана в 2017 году, в состав ее учредителей входят, помимо владельца "Северстали" Алексея Мордашова, председатель совета директоров Объединенной металлургической компании (ОМК) Анатолий Седых, член совета директоров ОМК Евгений Шевелев и юрист Денис Александрович Звягинцев.

Ранее NewsVo сообщал, что Алексей Мордашов возглавил рейтинг 200 самых богатых бизнесменов по версии Forbes. Владелец «Северстали» оказался на первой строчке с состоянием 29,1 $ млрд.