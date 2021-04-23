В Великом Устюге просят принять меры к дебоширу, угрожающему библиотекарям

Жительница Великого Устюга Ксения Сотникова рассказала в соцсети о дебошире, который, по ее словам, уже несколько лет запугивает и терроризирует местных библиотекарей. Речь идет о библиотеке семейного досуга в микрорайоне Красная Гора.

— Оказывается, уже без малого 6 лет один из читателей, то ли в состоянии алкогольного опьянения, то ли аффекта, буквально терроризирует наших библиотекарей. Этот человек ходит в библиотеку, как к себе домой, забывая о том, что находится в учреждении культуры. Он позволяет себе не просто оскорбления матом, но и угрозы в стиле «Я тебя убью!» и «Глаза выколю!», а также «Пока вы едете, она уже будет мертва» (по телефону сотруднику отдела кадров Великоустюгской ЦБС). Если данному пользователю услугами ЦБС не нравится, как на его «общение» реагируют окружающие, он приходит в ярость — начинает всё кругом бросать и крушить. «Однажды, когда я осталась в библиотеке одна, — рассказывает заведующая Алла Александровна, — он забежал за кафедру и схватил меня за горло», — пишет Сотникова.

По ее словам, набралось уже несколько эпизодов необоснованной агрессии. Один раз читательница библиотеки вызвала на место полицию. Правоохранители побеседовали с дебоширом, а потом прислали прислали уведомление о том, что «отсутствует событие какого-либо преступления». Свое агрессивное поведение мужчина объяснил полицейским тем, что его отвергла возлюбленная.

После докладной от заведующей руководство городской библиотечной системы пообещало поставить в учреждении кнопку экстренного вызова, однако горожане уверены, что к дебоширу должны быть предприняты меры.