67 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За минувшие сутки в Вологодской области выявили 67 новых случаев коронавирусной инфекции, 69 человек выздоровели, четверо умерли. Такие данные 23 апреля опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 44 463 пациентам. Большая часть из них — 41 471 человек — выздоровели. Общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 975 человек.

Ранее NewsVo сообщал, что коронавирусные моногоспитали в Вологодской области загружены менее, чем наполовину, однако закрывать их не планируют.