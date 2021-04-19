Коронавирусные госпитали в Вологодской области пока закрывать не будут

Коронавирусные моногоспитали в Вологодской области загружены менее, чем наполовину, однако закрывать их не планируют.

— В связи с тем, что ситуация, особенно за пределами Вологодской области, остается сложной, мы принимаем решение пока держать все три монопрофильных госпиталя в состоянии повышенной готовности, ничего закрывать пока не планируем, — заявил в ходе оперативного совещания в областном правительстве глава региона Олег Кувшинников.

Губернатор также напомнил вологжанам, что с 15 апреля все, кто прибывает из-за границы, обязаны сдавать тест на коронавирус и загрузить его результаты на сайт госуслуг. Эта мера распространяется и на тех, кто ранее сделал прививки от COVID-19.

По словам Кувшинникова, на сегодняшний день от коронавируса привито более 60 тысяч жителей региона.