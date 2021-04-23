Фирма «Инстрой» через суд взыскала с администрации Вологды 20 млн рублей

Фирма «Инстрой», которую городские чиновники пыталась внести в список недобросовестных поставщиков, взыскала с администрации Вологды 20 млн рублей за выполненные работы.



Как ранее сообщал NewsVo, ООО «Инстрой» в 2018 году заключило с департаментом городского хозяйства города Вологды два контракта на ремонт дворов в Вологде. Несмотря на то, что срок исполнения работ изначально был до декабря 2018 года, уже в июле городские власти расторгли оба контракта. Ремонт этих дворов в итоге завершила «Магистраль» — фирма, которая чаще других выигрывает конкурсы на дорожные работы у администрации города.

Чиновники также написали заявление в УФАС, в котором обвинили компанию в срыве сроков сдачи работ на несколько дней. Представители «Инстроя» указали, что сроки исполнения контракта были сокращены департаментом городского хозяйства без каких-либо дополнительных соглашений, но несмотря на это антимонопольщики внесли общество в реестр недобросовестных поставщиков. Фирма обжаловала это решение в суде. А затем почти два года судились с департаментом городского хозяйства, чтобы получить деньги за выполненные работы.

В 2019 году ООО «Инстрой» обратилось с иском в суд к департаменту городского хозяйства администрации города Вологды о взыскании задолженности за фактически выполненные работы по двум контрактам. Также компания заявила о неустойках и убытках. В декабре 2020 года арбитражный суд Вологодской области частично удовлетворил требования фирмы, пояснив, что заказчик вправе отказаться от исполнения контракта в одностороннем порядке, но при этом он был обязан принять и оплатить фактически выполненные работы.

«Отказ от договора подряда не является самостоятельным и безусловным основанием для освобождения заказчика от оплаты тех работ, которые были выполнены до момента получения одностороннего волеизъявления стороны о прекращении договорных правоотношений; у заказчика имеется обязанность как по оплате выполненных подрядчиком до расторжения договора работ, так и по уплате имущественных санкций в виде уплаты пеней в связи с просрочкой оплаты выполненных работ», - написано в решении суда.

Департамент городского хозяйства не предоставил в суд акты о приемке работ, которые были выполнены до расторжения контракта. Однако, суд посчитал, что определенный объем работ по ремонту дворовых территорий фактически был выполнен. Чиновники упирали на то, что «Инстрой» выполнил работы некачественно. Тогда судом была назначена экспертиза.

Общество с ограниченной ответственностью «Региональная экспертно – проектная компания» сделала экспертное заключение о том, общая стоимость качественно выполненных «Инстроем» работ по асфальтированию составляет 21 714 945 рублей 15 копеек.

«Поскольку эксперты установили надлежащее качество и стоимость выполненных истцом в рамках муниципальных контрактов работ, суд приходит к выводу, что данные работы имеют для Заказчика потребительскую ценность, результат работ используется, стоимость устранимых недостатков учтена в представленных расчетах, в связи с чем, требование истца об оплате таковых работ признается судом обоснованным и подлежащим удовлетворению», - говорится в решении.

Суд также посчитал обоснованным требование о взыскании пеней, поскольку нарушение сроков оплаты работ подтверждено материалами дела. Отмечается, что «ответчик не мог не понимать, что вопрос о стоимости выполненных истцом работ в любом случае будет им поднят, поскольку результат этих работ на настоящий момент используется».

В итоге с департамента городского хозяйства администрации города Вологды в пользу общества с ограниченной ответственностью «Инстрой» была взыскана задолженность по муниципальному контракту № 23 от 3 мая 2018 года в размере 14 006 452 рублей 26 копеек и задолженность по муниципальному контракту № 29 от 8 мая 2018 года в размере 11 805 000 рублей 50 копеек. И неустойки почти на 3 миллиона рублей.

Фирма «Инстрой» также заявляла о понесенных из-за данной ситуации убытках и просила пересмотреть индексы, по которым были рассчитаны задолженности, однако арбитражный суд не согласился с фирмой в этой части.

И компания, и департамент городского хозяйства подавали апелляционные жалобы, однако 9 апреля этого года решение арбитражного суда Вологодской области было оставлено в силе 14 арбитражным апелляционным судом.