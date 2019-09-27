Суд признал незаконным внесение вологодской фирмы «Инстрой»  в реестр недобросовестных поставщиков

27.09.2019 [Общество]

Арбитражный суд Вологодской области признал незаконным решение регионального управления антимонопольной службы о включении ООО «Инстрой» в реестр недобросовестных поставщиков. УФАС подало апелляцию, но проиграло.

Как ранее сообщал NewsVo, в 2018 году компания «Инстрой» выиграла два аукциона департамента городского хозяйства на ремонт дворов в Вологде. А потом городские власти расторгли оба контракта. По нашим данным, эту фирму просто не хотели видеть среди участников аукционов. Ремонт этих дворов в итоге завершила «Магистраль» — фирма, которая чаще других выигрывает конкурсы на дорожные работы у администрации города.

Кроме того, что ДГХ разорвал с «Инстроем» контракты, чиновники, видимо, попытались убрать фирму с рынка госзакупок: они написали заявление в  УФАС, в котором обвинили компанию в срыве сроков контракта на несколько дней.  Несмотря на то, что представители «Инстроя» указали, что сроки исполнения контракта были сокращены департаментом городского хозяйства (при этом дополнительных соглашений по контракту не было, как положено по закону), антимонопольщики внесли ООО в реестр недобросовестных поставщиков. Представители компании решили обжаловать это решение в суде.

— В обоснование требований Общество в заявлении, дополнении к нему и его представители в судебном заседании указали, что основания для включения общества в реестр недобросовестных поставщиков (далее — Реестр) отсутствуют, так как у общества отсутствуют виновные, недобросовестные действия, направленные на умышленное уклонение от исполнения государственного контракта. Со стороны заказчика имело место изменение в одностороннем порядке срока выполнения работ, а также увеличение объема работ. При выполнении работ имелись объективные препятствия к исполнению работ в соответствии с новым календарным планом производства работ, — говорится в материалах дела.

Суд посчитал, что доводы департамента, УФАС, градостроительного центра «относительно некачественного производства ремонта дворов, а также умышленном нарушении сроков производства работ», не находят подтверждения. А вот наличие как намерения, так и возможности «Инстроя» выполнить ремонтные работы в сроки, предусмотренные контрактом, были доказаны. 

В итоге решение УФАС о внесении «Инстроя» в реестр недобросовестных поставщиков было признано незаконным. Управление Федеральной антимонопольной службы по Вологодской области обязали устранить допущенные «нарушения прав и законных интересов общества с ограниченной ответственностью „Инстрой“.

 

Тэги: ремонты дворов, ООО Магистраль, УФАС, госконтракты

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