В Череповце устанавливают скамейки-клумбы

23.04.2021 [Общество]
В Череповце устанавливают скамейки-клумбы

Две новых клумбы-скамейки установили на площади у автовокзала в Череповце. Городские власти сообщают, что еще восемь таких конструкций смонтируют на площади Химиков, восемь скамеек вернутся на Советский проспект и улицу Ленина.

— Уже в мае в каждой из них появится цветочная рассада, чтобы приятные ароматы сопровождали ваши прогулки, — пишет в соцсети мэр Череповца Вадим Германов.

Всего планируется в 2021 году установить в городе металлургов 18 таких скамеек. 

Ранее NewsVo сообщал, что весной этого года в Череповце начнут устанавливать новые трамвайные павильоны. По словам мэра, остановки будут собираться как конструктор: могут быть три метра длиной, а могут — 18. Меняется и ширина. Там, где позволяет ширина платформы, будут ставить скамейки. Если же платформа слишком узкая, это будут модули со специальными точками опоры, к которым можно прислониться.

Тэги: скамейки
Фото со страницы Вадима Германова в соцсети

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