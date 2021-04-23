В Череповце устанавливают скамейки-клумбы

Две новых клумбы-скамейки установили на площади у автовокзала в Череповце. Городские власти сообщают, что еще восемь таких конструкций смонтируют на площади Химиков, восемь скамеек вернутся на Советский проспект и улицу Ленина.

— Уже в мае в каждой из них появится цветочная рассада, чтобы приятные ароматы сопровождали ваши прогулки, — пишет в соцсети мэр Череповца Вадим Германов.

Всего планируется в 2021 году установить в городе металлургов 18 таких скамеек.

Ранее NewsVo сообщал, что весной этого года в Череповце начнут устанавливать новые трамвайные павильоны. По словам мэра, остановки будут собираться как конструктор: могут быть три метра длиной, а могут — 18. Меняется и ширина. Там, где позволяет ширина платформы, будут ставить скамейки. Если же платформа слишком узкая, это будут модули со специальными точками опоры, к которым можно прислониться.