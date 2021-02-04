На трамвайных остановках в Череповце поставят модульные павильоны

Весной в Череповце начнут устанавливать новые трамвайные павильоны. Об этом на своей странице в соцсети 4 февраля рассказал мэр Вадим Германов.

— Посмотрите на новые трамвайные павильоны. Прошло уже 65 лет, как в Череповце появился рельсовый общественный транспорт. И все эти годы приходилось ждать трамваи под проливным дождем и палящим солнцем, потому что никто не задумывался о необходимости навесов на остановках. А мы не просто задумались, но и подготовили проект павильонов, первые из которых поставим уже весной, — пишет Германов.

По словам мэра, остановки будут собираться как конструктор: могут быть три метра длиной, а могут — 18. Меняется и ширина. Там, где позволяет ширина платформы, будут ставить скамейки. Если же платформа слишком узкая, это будут модули со специальными точками опоры, к которым можно прислониться.

Кроме того, павильоны с ярким светодиодным освещением полностью изолируют пассажиров от дороги и летящих брызг.

Ранее NewsVo сообщал, что власти города рассчитывают полностью обновить трамвайный парк за счет участия в федеральной программе «Чистый воздух». К тому моменту, как решение будет принято и деньги выделены, город определится с моделью новых вагонов.