В Череповце на испытания прибыл низкопольный трамвай «Богатырь»

09.10.2020 [Общество]

Мэр Череповца Вадим Германов на своей странице в соцсети сообщил о начале испытаний в городе нового трамвая «Богатырь». 

—  Это первый вагон с «гармошкой». Раньше в нашем городе сочлененные трамваи никогда не эксплуатировались. Заодно проверим, как он сможет проходить повороты. Длина новинки — 19 метров, а максимальная вместимость — 180 человек. В вагоне полностью низкий пол, эргономичные сидения и широкие накопительные площадки, — пишет Германов.

По его словам, бесплатный проезд в тестовом трамвае сохранится, расписание и маршрут «Богатыря» вскоре станут известны. 

Ранее NewsVo сообщал, что зимой-весной 2020 года в Череповце проводили испытания трамвая производства «Уралвагонзавода» — модели 71-407. Мэр города Вадим Германов отметил, что недовольство у пассажиров вызвала планировка салона: спускаться и подниматься по крутым ступенькам неудобно.

— А кондуктора, отработав смену, чувствовали себя так, будто провели в спортзале восьмичасовую тренировку, — написал Германов на своей странице в соцсети.

Затем в городе испытывали другую модель того же производителя - 71-415. "Богатырь" станет третьей моделью трамвая, которую испытывают в Череповце.

Вадим Германов отмечает, что власти города рассчитывают полностью обновить трамвайный парк за счет участия в федеральной программе «Чистый воздух». К тому моменту, как решение будет принято и деньги выделены, город определится с моделью вагона.

Тэги: трамвай

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