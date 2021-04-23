«Свеза» вложит 8,6 млрд рублей в создание новых и модернизацию старых предприятий в Вологодской области

Компания «Свеза», мировой лидер в производстве березовой фанеры, создаст в Вологодской области новые предприятия в области глубокой переработки древесины. Проект был представлен на Инвестиционном совете при губернаторе, общий объем средств, который компания готова вложить в его реализацию, составляет 8,6 млрд рублей.

— «Свеза» планирует создать современный лесопильный завод для выпуска сухих пиломатериалов и производства топливных гранул (пеллет). Также продолжается модернизация фанерного производства, предусматривающая увеличение мощностей. Всего будет создано более 200 новых рабочих мест на деревоперерабатывающих производствах (без учета увеличения рабочих мест в области лесозаготовки). Предположительно, от реализации проекта в консолидированный бюджет региона ежегодно будет поступать более 250 млн рублей, — говорится в пресс-релизе компании.

Планируется, что проекту будет присвоен статус приоритетного в области освоения лесов. После этого фирма заключит договоры долгосрочной аренды лесных участков, расположенных в Вологодской области. Общий объем заготовки древесины составит около 1,5 млн кубометров годовой расчетной лесосеки.

Ранее NewsVo сообщал, что следом за продуктами, бензином и бытовой техникой в Вологодской области, как и по всей России, подорожала краска, пластик, древесные плиты. Это означает, что неизбежен рост цен на товары, которые произведены из данных материалов, например, мебель. Мелкие производители мебели и фасадов в регионе с трудом переживают кризис. Материал об этом вышел на нашем сайте накануне.