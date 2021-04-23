Трое пьяных мужчин устроили дебош на автовокзале в Вологде

В Вологде сотрудники Росгвардии задержали трёх мужчин, устроивших дебош на автовокзале. Сообщение об инциденте поступило 21 апреля около 13:00. Задержанные были пьяны и хотели уехать в Череповец.

«Приятели решили, что очередь в билетную кассу движется слишком медленно и стали ругаться и оскорблять граждан. Администратор вокзала сделала нарушителям замечание, на что те стали ее оскорблять грубой нецензурной бранью», — сообщает пресс-служба управления Росвагрдии по Вологодской области

Задержанными оказались 52-летний житель Вашкинского района, 49-летний житель Шекснинского района и 42-летний череповчанин. Их передали полицейским для дальнейшего разбирательства.