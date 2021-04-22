Сроки открытия навигации маломерных судов озвучили в Вологодской области

С 23 апреля в большинстве районов Вологодской области откроется навигация для маломерных судов. Речь идет о Бабаевском, Белозерском, Вашкинском, Вологодском, Грязовецком, Кадуйском, Кирилловском, Междуреченском, Сокольском, Усть-Кубинском, Устюженском, Харовском, Чагодощенском, Череповецком и Шекснинском районах, а также Вологде и Череповце.

В Бабушкинском, Великоустюгском, Верховажском, Вожегодском, Вытегорском, Кичменгско-Городецком, Никольском, Нюксенском, Сямженском, Тарногском и Тотемском районах навигация стартует на неделю позже, 30 апреля.

— Центр ГИМС МЧС России по Вологодской области призывает жителей и гостей нашего региона соблюдать правила пользования водными объектами, в частности воздержаться от использования маломерного судна до официального открытия навигации, а также соблюдать правила безопасного поведения во время отдыха у водоёмов, — сообщает пресс-служба областного УМЧС.

Ранее NewsVo сообщал, что в прошлом году открытие навигации для маломерных судов пришлось сдвинуть на середину мая. Власти тогда сообщили, что это делается из-за коронавируса.