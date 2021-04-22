На субботники у домов-памятников в Вологде приглашают волонтёров 24 апреля

Субботники у двух объектов культурного наследия –Скулябинской богадельни и дома №116 по улице Гоголя – пройдут в ближайшую субботу, 24 апреля, с 9:00 до 12:00 в Вологде.

– На Скулябинской богадельне (набережная VI Армии, 63), объекте культурного наследия федерального значения, субботник проводит Комитет по охране объектов культурного наследия Вологодской области. По возможности просим заранее зарегистрироваться на Добро.ру. Перчатки и инвентарь обеспечим, – сообщается на странице ресурсного центра «Живое наследие».

– Субботник на территории «Дом жилой (дер.)», кон. XVIII – сер. XIX вв. (ул. Гоголя, д.116), недавно приобретший статус объекта культурного наследия регионального значения, организовало Управление культуры и историко-культурного наследия Администрации г.Вологды. По возможности просим также заранее зарегистрироваться на Добро.ру. Перчатки и инвентарь будут обеспечены, – сообщают организаторы.

Ранее NewsVo рассказывал, что 24 апреля пройдёт Всероссийский субботник, и Вологда к нему присоединяется. Помимо этого, субботники пройдут во всех районах Вологодской области с 17 апреля по 17 июня.