Общегородской субботник пройдет в Вологде 24 апреля

Ежегодная весенняя акция по благоустройству города пройдёт в Вологде с 24 апреля по 24 июня.

По традиции она начнётся с общегородской генеральной уборки, которая пройдет в рамках Всероссийского субботника.

– 24 апреля объявлен Всероссийский субботник, и Вологда к нему присоединяется, – говорит мэр Вологды Сергей Воропанов. – Традиционно главными точками уборки станут общественные пространства и зеленые зоны: парк Мира, парк 50-летия Октября, водоохранные зоны рек Вологды, Золотухи, Шограша, территории в различных микрорайонах, прилегающие к многоквартирным домам. Участников субботника, которые присоединятся к уборке общегородских территорий, мы обеспечим необходимым инвентарем, мешками для сбора мусора. Желающим участвовать в уборке дворовых территорий необходимо обратиться в свою управляющую компанию. Субботники будут проходить с соблюдением всех эпидемических мер, мы просим участников обязательно пользоваться масками, соблюдать дистанцию.

В прошлом году, в самый пик пандемии, в Вологде не было общегородского субботника. Уборку проводили только коммунальные службы. В этом году городские власти предлагают вернуть многолетнюю традицию.

Ежегодно к субботнику присоединяются предприятия и организации Вологды, представители учебных заведений, управляющих компаний и ТОСов областной столицы.

Подать заявку на участие в весенней генеральной уборке города можно по телефону Службы городского хозяйства 72-23-05.

Помимо этого, 24 апреля состоится экоквест «Чистые игры», в рамках которого предполагается провести уборку на 11 площадках областной столицы. Подробная информация об участии размещена на странице МЦ «ГОР.СОМ 35» в социальной сети.