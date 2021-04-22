69 новых случаев коронавируса выявлены в Вологодской области за сутки

За минувшие сутки в Вологодской области выявили 69 новых случаев коронавирусной инфекции, 75 человек выздоровел, четверо умерли. Такие данные 22 апреля опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 44 396 пациентам. Большая часть из них — 41 402 человека — выздоровели. Общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 971 человек.

Ранее NewsVo сообщал, что коронавирусные моногоспитали в Вологодской области загружены менее, чем наполовину, однако закрывать их не планируют.