Власти Вологды заявили, что Яна Троянова сама отказалась от предлагаемых площадок для съемки в городе

22.04.2021 [Общество]

В администрации Вологды прокомментировали заявление Яны Трояновой о том, что власти отказали ей в согласовании съемок в городе из-за того, что актриса собиралась выйти на митинг на площадь Революции.

Ранее NewsVo сообщал, что 21 апреля Троянова должна была быть в Вологде, где планировала съемки своего фильма. На своей странице в соцсети она заявила, что, поскольку не сможет поддержать протестующих в Москве, то выйдет на мирный протест в Вологде. Однако планы поменялись.

— Ехала я сегодня, как говорится, в Вологду, по работе, со съемочной группой, и после моего поста о том, что я выйду на мирный протест в Вологде, нашей администрации позвонила мэрия города и администрация области и сказали, что мы не будем содействовать вам в съемках, можете не ехать, из-за поста Яны, которая будет участвовать в митинге. Мы сразу ломанулись в Москву, и сейчас мы, собственно, в Москве, — рассказала вечером 21 апреля в своих сториз Яна Троянова. 

NewsVo обратился за комментарием по поводу сложившейся ситуации в администрацию Вологды. Там пояснили, что съемочная группа Трояновой действительно обращалась к ним за помощью в предоставлении помещений для съемок. 

— Речь шла о квартире в одном из расселенных многоквартирных домов или жилья из маневренного фонда, которое сейчас не востребовано. Предложенные варианты квартир в Вологде не подошли, и представители съёмочной группы 19 апреля приняли решение проводить все съёмки в Вологодском районе. В дальнейшем за оказанием содействия в организации съёмок в администрацию города Вологды данная съемочная группа не обращалась, — отмечают в пресс-службе. 

В пресс-службе администрации Вологодского района корреспонденту NewsVo объяснили, что и на их территории мест для съемок фильма Трояновой не нашлось.

— Съемочную группу не устроили те объекты, которые есть на территории Вологодского района. Были организованы выезды ко всем объектам, которые они запрашивали, ни один из объектов их не устроил. Пока вопрос о съемках в подвешенном состоянии. Но если съемочная группа все-таки захочет снимать фильм на территории Вологодского района, то никаких препон для этого нет, — пояснили в пресс-службе. 

Тэги: фильм, съемки, власти

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