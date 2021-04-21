Житель Великоустюгского района получил 10 лет колонии за убийство собутыльника

21.04.2021 [Происшествия]

Суд огласил приговор 53-летнему жителю Великоустюгского района, признанному виновным в убийстве.

Как newsVO сообщал ранее, инцидент произошёл в ночь на 23 октября 2020 года. Находясь в гостях у общей знакомой П. в деревне Кузьминская Выставка, обвиняемый и потерпевший В. поссорились после застолья. Подсудимый вооружился ружьём и выстрелил мужчине в грудь, отчего тот скончался.

В суде обвиняемый признал вину частично и утверждал, что защищал себя и П. На предварительном следствии он показал, что пришёл в гости к сожителю П., но застал только её. Вместе они выпили бутылку водки, после чего к ним присоединился потерпевший с девушкой.

«После застолья они легли спать. Ночью он проснулся от криков В., который предъявлял ему претензии, что он находился в доме и лежал с П. Когда он начал вставать с кровати, В. ударил его по лицу, продолжал кричать, П. пыталась его успокоить. Он не выдержал, пошел в холодный коридор и взял ружье, чтобы напугать потерпевшего. У двери в комнату он направил ружье в сторону В., который сидел на стуле лицом к нему, и выстрелил. Тот упал, истекал кровью, скончался прямо на месте. П. запаниковала, выбежала из дома, он уволок труп сначала к сараю, затем в лес примерно в 30 м от дома, вернулся, затер следы крови на полу, испачканные половики спрятал за сарай», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Во время задержания мужчина утверждал, что спал и ничего не слышал, но после признался в содеянном. Осуждённому назначено наказание в виде 10 лет колонии строгого режима. В пользу матери погибшего с него взыскали 400 000 рублей, в пользу сожительницы потерпевшего — 50 000 рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Тэги: пьянка, убийство, ружье, приговор

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