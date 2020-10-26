Пьяный житель Великоустюгского района застрелил знакомого из охотничьего ружья

26.10.2020 [Общество]

В Великоустюгском районе следователи возбудили уголовно дело в отношении 52-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве.

По версии следствия, в ночь на 23 октября 2020 года, пьяный подозреваемый, находясь в гостях у знакомой, стал предъявлять претензии к другому гостю. В ходе ссоры он взял охотничье ружьё, которым владел без разрешения, и выстрелил в грудь 29-летнего потерпевшего, отчего тот скончался на месте происшествия.

«Когда испуганная хозяйка убежала из дома, чтобы сообщить о происшествии в правоохранительные органы, мужчина оттащил тело погибшего к лесу возле деревни. После чего вернулся в дом, а полицейским заявил, что спал и о случившемся ничего не знает», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области. 

Под давлением улик, собранных правоохранителями, мужчина сознался в содеянном. По ходатайству следователей его заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Тэги: ружье, убийство

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