68 случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

21.04.2021 [Общество]

За минувшие сутки в Вологодской области выявили 68 новых случаев коронавирусной инфекции, 72 человека выздоровел, трое умерли. Такие данные 21 апреля опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 44 327 пациентам. Большая часть из них  — 41 327 человека — выздоровели. Общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 967 человек.

Ранее NewsVo сообщал, что коронавирусные моногоспитали в Вологодской области загружены менее, чем наполовину, однако закрывать их не планируют.

Тэги: коронавирус

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