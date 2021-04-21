Жителя Вологодского района осудили за причинение смертельной травмы и покушение на убийство

Суд огласил приговор 23-летнему жителю Вологодского района, признанному виновным в покушении на убийство одного потерпевшего и причинении смертельной травмы второму.

Как newsVO сообщал ранее, инцидент произошёл в посёлке Федотово в ноябре 2020 года. Все фигуранты дела были пьяны. В ходе возникшего конфликта обвиняемый ударил 25-летнего мужчину по голове и ножом в грудь. Тот убежал с места происшествия и спрятался в подъезде, где вскоре скончался от полученного ранения.

Второй пострадавший тоже пытался убежать от подсудимого, но тот догнал его, повалил на землю и не менее 13 раз ударил ножом. От полученных травм потерпевший потерял сознание и обвиняемый, решив, что тот неизбежно скончается, скрылся. Пострадавший, однако, очнулся и дошёл до подъезда дома, откуда его забрала скорая. Он выжил благодаря своевременно оказанной помощи.

«Несмотря на то, что молодой человек после содеянного скрывался от правоохранительных органов, его разыскали и доставили следователям СК России. Обвиняемый признался, что нож всегда носил с собой в сумке через плечо и использовал, когда увидел двух молодых людей, намеревавшихся, как он понял, выяснить с ним отношения из-за произошедшего у него в тот же день конфликта с их общим знакомым», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Осуждённому назначено наказание в виде 15 лет и одного месяца колонии строгого режима.