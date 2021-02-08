23-летнего жителя Вологодского района будут судить за убийство и покушение на убийство

В Вологодском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего жителя посёлка Федотово, обвиняемого в убийстве и покушении на убийство собутыльников.

По версии следствия, в ноябре 2020 года мужчина употреблял алкоголь в компании двух знакомых. Они поссорились, и обвиняемый ударил одного из потерпевших ножом в грудь и тупым предметом по голове. От полученных травм пострадавший скончался.

«Второй мужчина, увидев преступные действия злоумышленника, предпринял попытку убежать с места происшествия, но преступник его догнал и ударил ногой в спину, от чего последний упал на землю и испытал сильную физическую боль. После чего обвиняемый клинком ножа, а также ногами и твердым тупым предметом нанес ему множественные удары в область головы, шеи и живота. От полученных повреждений потерпевший потерял сознание, а обвиняемый, полагая, что совершенных действий достаточно для наступления смерти потерпевшего, скрылся с места происшествия», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области

Дело передано в суд для рассмотрения по существу.