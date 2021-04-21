Росстат не стал публиковать данные о реальных доходах россиян перед посланием Путина

21.04.2021 [Общество]

Росстат не стал публиковать данные о динамике реальных доходов россиян накануне послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию и акции в поддержку Навального. Служба статистики перенесла публикацию на следующую неделю, сообщает Znak.com со ссылкой на Forbеs.

Сообщается, что такие данные ежеквартально публиковались в докладе «Информация о социально-экономическом положении России» как минимум на протяжение года, однако в опубликованной 20 апреля версии они отсутствуют.

– Сбор информации о некоторых компонентах доходов потребовал больше времени, пришлось уточнять часть данных, — пояснили в Росстате.

Из-за пандемии коронавируса реальные располагаемые доходы россиян в 2020 году перешли к падению после двух лет околонулевого роста. Во втором квартале они обвалились на 7,9% в годовом выражении это был рекорд с 1999 года. В третьем и четвертом кварталах обвал замедлился до минус 5,3% и минус 1,7% соответственно, сообщает Znak.com.

Реальные доходы россиян падают восьмой год подряд — с момента присоединения Крыма и введения западных санкций. За два последних года число граждан, планирующих свое будущее на ближайшие пять-шесть лет, сократилось с 17 до 11%.

Ранее NewsVo рассказывал о том, как владелец «Северстали» Алексей Мордашов заявил, что экономическая изоляция обернется для России «полной катастрофой». 

— Мы страна, которая очень сильно зависит от экспорта и импорта. Если завтра остановится экспорт и импорт, то национальная экономика сожмется раза в два. Насколько я помню, примерно 50% ВВП образуется так или иначе во внешнеэкономических операциях. Мы просто физически «встанем». Потому что почти половина бюджета зависит от поступлений доходов от нефтегазового экспорта. Если сюда добавить доходы от прочих статей экспорта, то российский бюджет во многом зависим от внешнеэкономических связей, российская экономика самым теснейшим образом интегрирована в мировую. Такие отрасли, как нефтегазовая промышленность, машиностроение, металлургия, просто остановятся, если у нас исчезнет возможность экспортировать, — заявил Мордашов на Гайдаровскойм форуме, который проходил в начале этого года.
 

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