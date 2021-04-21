Росстат не стал публиковать данные о реальных доходах россиян перед посланием Путина

Росстат не стал публиковать данные о динамике реальных доходов россиян накануне послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию и акции в поддержку Навального. Служба статистики перенесла публикацию на следующую неделю, сообщает Znak.com со ссылкой на Forbеs.

Сообщается, что такие данные ежеквартально публиковались в докладе «Информация о социально-экономическом положении России» как минимум на протяжение года, однако в опубликованной 20 апреля версии они отсутствуют.

– Сбор информации о некоторых компонентах доходов потребовал больше времени, пришлось уточнять часть данных, — пояснили в Росстате.

Из-за пандемии коронавируса реальные располагаемые доходы россиян в 2020 году перешли к падению после двух лет околонулевого роста. Во втором квартале они обвалились на 7,9% в годовом выражении это был рекорд с 1999 года. В третьем и четвертом кварталах обвал замедлился до минус 5,3% и минус 1,7% соответственно, сообщает Znak.com.

Реальные доходы россиян падают восьмой год подряд — с момента присоединения Крыма и введения западных санкций. За два последних года число граждан, планирующих свое будущее на ближайшие пять-шесть лет, сократилось с 17 до 11%.

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