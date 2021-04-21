Завод по производству паровых и водогрейных котлов планируют запустить в Череповце осенью

Осенью 2021 года на промышленной площадке Череповца планируют завершить строительство современного комплекса по производству паровых и водогрейных котлов.

— Уже сделаны фундаменты. Возведён конструктив современного промышленного корпуса. Как отметил технический директор компании «Норд» Александр Ратников, осенью объект планируется вводить в эксплуатацию, — сообщает Агентство городского развития.

Новое предприятие будет производить стальные газотрубные двух- и трехходовые паровые и водогрейные низкотемпературные котлы мощностью от 75 кВт до 5 МВт для промышленных предприятий, предприятий ЖКХ.

Компания «Норд» — резидент ТОСЭР «Череповец». Это дает организации право пользоваться налоговыми преференциями до 2027 года. Как ранее сообщал Newsvo, статус резидента ТОСЭР освобождает от уплаты налога на имущество и земельного налога, кроме того, снижаются выплаты налога на прибыль.

Индустриальный парк "Череповец" построен в 2017 году, это часть промзоны, предназначенная для размещения новых высокотехнологичных производств. Участки земли предоставляются инвесторам для реализации конкретных проектов. При этом Фонд развития моногородов обеспечивает все коммуникации – электроэнергию, воду, канализацию, дороги, связь.

В сентябре 2020 года стало известно, что Вологодская область заключила дополнительное соглашение с Фондом моногородов, изменив первоначальные условия функционирования индустриального парка «Череповец». Часть установленных первым документом показателей не удалось достичь. Как ранее сообщал NewsVo, региону пришлось изменить показатели загрузки парка, которые изначально были приняты, а также вернуть в федеральный бюджет "нерационально использованные" 383 миллиона рублей.