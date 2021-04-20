Министерство иностранных дел России объявило о скором возобновлении чартерных рейсов на курорты Египта

20.04.2021 [Общество]

В Министерстве иностранных дел России заявили о скором возобновлении чартерных рейсов на курорты Египта.

"Все идет по плану. В ближайшее время (...) объявят, это на другом уровне будет (объявлено). Думаю, что все практически предрешено", - сказал замглавы МИД Михаил Богданов журналистам в Москве, отвечая на соответствующий вопрос.

Он также отметил, что достичь предварительной договоренности по этому вопросу удалось в ходе визита министра иностранных дел Сергея Лаврова в Египет. В середине апреля источник "Интерфакса" в авиационных кругах сообщил, что аэропорты египетских курортов Шарм-Эль-Шейха и Хургады готовы принять российских туристов этим летом, технических препятствий к возобновлению рейсов из РФ не осталось.

Чартерные рейсы на египетские курорты Красного моря были запрещены в ноябре 2015 года после взрыва в небе над Синайским полуостровом российского самолета, на котором туристы возвращались с отдыха в Шарм-эль-Шейхе в Петербург. 

Ранее NewsVo сообщал, что на фоне ограничения полетов в Турцию стоимость проживания в Сочи на майские праздники выросла на 50%. 

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