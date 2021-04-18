После закрытия Турции отдых в Сочи подорожал на 50%

На фоне ограничения полетов в Турцию стоимость проживания в Сочи на майские праздники выросла на 50%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителей туротрасли.

«В среднем стоимость проживания выросла на 50%, то есть кто-то поднял цену на 20%, кто-то — на 100%. Спрос на Сочи был и будет большим, гости, которые понимали, где и когда они хотят отдохнуть, бронировали места заранее, и они спокойно приедут и останутся довольны», — рассказала журналистам президент Ассоциации отельеров Сочи Анна Нетягина.

Эксперты считают, что после открытия Турции цены вновь снизятся.

Ранее NewsVo сообщал, что Россия приостановила авиасообщение с Турцией из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в этой стране. Ограничения будут действовать с 15 апреля по 1 июня.