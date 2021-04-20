Прививки от коронавируса планируют делать в торговых центрах Вологды и Череповца

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников поручил подготовить предложения по дополнительным мерам ускорения темпов вакцинации от коронавируса в регионе. Речь идет в том числе и развертывании прививочных пунктов в торговых центрах Вологды и Череповца. Окончательное решение по данному вопросу будет принято на региональном оперативном штабе 26 апреля.

По данным областного правительства, на данный момент в регион поступило 88 тысяч доз вакцины. Первым компонентом уже привито более 63 тысяч человек, двукратную вакцинацию прошли более 36 тысяч человек.

«На территории области мы развернули 158 прививочных пунктов в 40 медицинских учреждениях. Плюс к этому 13 мобильных прививочных пунктов работают по районам области. На сегодня уже 63 тысячи граждан привиты, а это 12% от плана вакцинации. В очереди у нас находится чуть меньше 15 тысяч вологжан, до конца апреля все, кто находится в листе ожидания, пройдут вакцинацию», – отметил губернатор Олег Кувшинников.

Ранее NewsVo сообщал, что за минувшие сутки в Вологодской области выявили 67 новых случаев коронавирусной инфекции, 71 человек выздоровел, трое умерли. Такие данные 20 апреля опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.