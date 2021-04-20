67 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

20.04.2021 [Общество]

За минувшие сутки в Вологодской области выявили 67 новых случаев коронавирусной инфекции, 71 человек выздоровел, трое умерли. Такие данные 20 апреля опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 44 259 пациентам. Большая часть из них  — 41 255 человека — выздоровели. Общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 964 человека.

Ранее NewsVo сообщал, что коронавирусные моногоспитали в Вологодской области загружены менее, чем наполовину, однако закрывать их не планируют.

Тэги: коронавирус

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