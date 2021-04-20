В Череповце отремонтируют судоходную сигнализацию на Октябрьском мосту

Судоходную сигнализацию начали ремонтировать на Октябрьском мосту в Череповце. В прошлом году одну из консолей семафора снес неизвестный теплоход с негабаритным грузом.

— Капитан не доложил о происшествии и судно поспешило скрыться. Череповецкое предприятие «Электросвет» исправит это недоразумение, чтобы ничто не препятствовало открытию навигации. Заменим крепления и светофоры, показывающие габариты фарватера, — пишет мэр Череповца Вадим Германов.

На каждом кронштейне размещены четыре светодиодных фонаря, которые хорошо видно в любое время суток.

Ранее NewsVo сообщал, что капремонт Октябрьского моста в Череповце начнут после запуска Северной объездной дороги. За состоянием сооружения будут постоянно наблюдать специалисты. Ремонт начнут раньше, если вдруг это понадобится.