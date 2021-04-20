Мэр Вологды заявил, что с затоплением дороги в Доронино «ничего не сделать»

В администрации Вологды не собираются предпринимать меры в связи с затоплением дороги в Доронино из-за паводка. Об этом в ходе прямого эфира заявил мэр Сергей Воропанов.

— По этой дороге, к сожалению, ничего не сделать. Она находится на такой отметке, что там при высоких уровнях воды ее будет топить в любом случае. Построить там новую дорогу, вынести на другие отметки, ну, наверно, это не совсем оправданно, — заявил мэр Сергей Воропанов в ходе прямого эфира.

Вологжане, у которых дачи в Доронино, возмущены: дорога принадлежит городу, а не СНТ. Их удивляет, что в Вологодском районе власти с охотой укладывают мешки с песком вдоль дороги к коттеджному поселку Сосновый берег и подсыпают ее щебнем, а в областной столице проведение таких работ «не оправданно».

— Богатым вот так помогают и дороги подсыпают. А бедным дачникам кукиш с маслом. И главное — никаких действий предпринимать не собираются, отсыпать 200 метров не вариант для мэра, — возмущаются дачники.

Ранее NewsVo сообщал, что, по состоянию на 19 апреля, 323 участка оставались подтопленными из-за паводка в Вологде ( СНТ "Тошня" и Баранково).