В микрорайонах Вологды высадили 12 крупномерных елей

Живые четырехметровые ели высадили на двенадцати площадках в микрорайонах Вологды. Это места, где жители проводят празднование Нового года.

«Мы высаживаем именно живые деревья – не менее 4 метров, такие растения приживаются лучше, чем саженцы. Деревья привезены из питомника, они здоровые и сильные. В контракт, заключенный с подрядчиком, помимо непосредственно закупки и посадки елей входят уходовые работы. Это обработка от вредителей, осмотр раз в 2 недели, неоднократная подкормка в течение сезона. Гарантия на деревья действует до следующего вегетационного периода, смотрим, как растения приживутся. Если какая-то из елей погибнет, то новая будет высажена по гарантии. Также рассчитываем и на поддержку вологжан, очень важно защитить еще неокрепшие растения от вандалов, относиться к деревьям аккуратно», - сказал начальник департамента городского хозяйства Вологды Алексей Шумилов.

Крупномерные ели высадили в Ковыринском и Фрязиновском парках, на Псковской, 8а, в микрорайонах Тепличный, Ананьино, Лукьяново, Прилуки, в Страсбургском сквере, на аллее на ул. Копанка, на ул. Чернышевского, на Залинейной, 24, Пионерской, 28.

По данным пресс-службы городской администрации, поставка одной спиленной ели к Новому году обходится в 75 тысяч рублей. Посадка живых елей обошлась бюджету города в 600 тысяч рублей, но радовать жителей они будут много лет.

Ранее NewsVo сообщал, что высадить крупномерные (четырехметровые) ели, чтобы не ставить каждый раз к Новому году срубленные в городской администрации предложили в январе 2021 года. Инициатива была одобрена Общественным советом.